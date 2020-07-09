Kritik maç Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde 28. Hafta maçları12 Temmuz Pazar günü oynanacak.
K-PET Birinci Ligde 28. Haftanınzirveyi ilgilendiren önemli maçında Gençler Birliği,Yonpaş Dumlupınar’ı, Cumhuriyet Stadı’nda konuk edecek. Kritik maçta Osman Özpaşa düdük çalacak. Alt sıraların önemli maçında ise Görneç, Çanakkale’yi, 3 Şehitler Stadında ağırlayacak. Maçı Fehim Dayı yönetecek.
28. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
12 Temmuz Pazar,Saat: 17:45
Esentepe –Ozanköy, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal
Lapta – Yalova, Şht Şevket Kadir Stadı, Mehmet Sezener
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka,Bağcıl Stadı, İsfendyarAçıksöz
Görneç– Çanakkale, 3 Şehitler Stadı, Fehim Dayı
Maraş – Dörtyol,Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu
12 Temmuz Pazar, Saat:20:00
Gençler Birliği – Yonpaş Dumlupınar, Cumhuriyet Stadı, Osman Özpaşa
Girne Halk Evi– Mormenekşe,Mete Adanır Stadı, Evren Karademir