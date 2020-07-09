Tepe’de düdük Eran’ın

Play out hattını ilgilendiren önemli maçta Gönyeli, Göçmenköy’ü, Gönyeli Stadında (Tepe’de) ağırlayacak. Maçı Kerem Eran yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları 10 ve 11 Temmuz’da oynanacak.

K-PET Süper Ligde 27. Haftanın önemli maçında Yenicami ile Çetinkaya Atatürk Stadı’nda karşılaşacaklar. Kritik derbi maçta Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak. Play out hattını ilgilendiren önemli maçta ise Gönyeli, Göçmenköy’ü,GönyeliStadında (Tepe’de) ağırlayacak. Maçı Kerem Eranyönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün, Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçı ise Mustafa Öztugay yönetecek.

28. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

10 Temmuz Cuma, Saat:17:45

Gönyeli –Göçmenköy,Gönyeli Stadı, Kerem Eran

10 Temmuz Cuma, Saat: 20:00

Yenicami– Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek

11 Temmuz Cumartesi, Saat: 17:45

Düzkaya – Cihangir, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı

Hamitköy – Yeşilova, Esat ErdoğmuşStadı, Hüseyin Eyyüpler

11 Temmuz Cumartesi, Saat: 20:00

Binatlı – Mağusa Türk Gücü, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

Gençlik Gücü – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan