Tepe’de düdük Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları 10 ve 11 Temmuz’da oynanacak.
K-PET Süper Ligde 27. Haftanın önemli maçında Yenicami ile Çetinkaya Atatürk Stadı’nda karşılaşacaklar. Kritik derbi maçta Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak. Play out hattını ilgilendiren önemli maçta ise Gönyeli, Göçmenköy’ü,GönyeliStadında (Tepe’de) ağırlayacak. Maçı Kerem Eranyönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün, Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçı ise Mustafa Öztugay yönetecek.
28. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 Temmuz Cuma, Saat:17:45
Gönyeli –Göçmenköy,Gönyeli Stadı, Kerem Eran
10 Temmuz Cuma, Saat: 20:00
Yenicami– Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek
11 Temmuz Cumartesi, Saat: 17:45
Düzkaya – Cihangir, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı
Hamitköy – Yeşilova, Esat ErdoğmuşStadı, Hüseyin Eyyüpler
11 Temmuz Cumartesi, Saat: 20:00
Binatlı – Mağusa Türk Gücü, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
Gençlik Gücü – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan