Köy küçük, başarı büyük

"Küçük köyün büyük hikayesi" sloganıyla yola çıkan Cihangir, 2017 - 2018'in adeta kupa canavarı olurken, Cihangir U21 Takımı dün akşam Ahmet Sami Topcan Kupası'nı müzesine götürdü. Dumlupınar ise iyi oynadığı maçta gol bulamayınca mağlup oldu

YER. Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: İsmail Egeli-Recep Yamuk-Abdullah Genç

CİHANGİR U-21: Mehmet-Emirali-İsrafil-Arkadaş(H.Karavezireler dk.82)-Hüseyin-Doğan-Volkan(Halil dk. 90+3)-Ömer(Asrın dk.60)-Ergün-Kemal-Zeki

DUMLUPINAR U-21: Yılmaz-Hasan-Mahmut-Mustafa-Mert-Can-Çağın(Altay dk.51)-Yıldıray-Berke-Ademok(Emre Turgut dk.21)

GOLLER: Dk.6 Hüseyin Karavezirler, dk.16 Volkan(pen), Asrın dk.67 (CİHANGİR)

Dk. 81 Yıldıray(pen) (DUMLUPINAR)

Süper U21 Ligi şampiyonu Cihangir U21 Takımı ile U21 Birinci Ligi şampiyonu Dumlupınar U21 Takımı arasında dün akşam maçı, Cihangir U21 Takımı kazanırken, Ahmet Sami Topcan Kupası'nın sahibi oldu.

Cihangir U21 Takımı, penaltıdan Hüseyin, Volkan ve Asrın'ın golleriyle Dumlupınar U21 Takımı'nı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dumlupınar'ın tek golünü penaltıdan Yıldıray attı. 3. dakikada Dumlupınar rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Berke’nin ceza alanı içine gönderdiği topa Yıldıray sert vurdu kaleci Mehmet güçlükle topu kornere attı.

6. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Arkadaş rakip futbolcu Mert Yücetürk tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hüseyin Karavezirler takımı Cihangir’i 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada Cihangir U-21 farkı 2’ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Volkan’ın kafa vuruşunda top üst kale direğinden döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Volkan topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

44. dakikada sağ taraftan Berke’nin rakip defans arkasına gönderdiği topa altı pas içerisinden Emre kötü vurarak topu dışarı atarak takımı Dumlupınar adına bir fırsatı kullanamadı.

67. dakikada gelişen Cihangir atağında sonradan oyuna giren Asrın kalecinin üzerinden topu filelere gönderince Cihangir U-21 takımı 3-0 öne geçti.

81. dakikadaki Dumlupınar atağında Cihangir futbolcusu İsrafil rakip futbolcu Can’ı ceza alanı içinde düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yıldıray’ın kullandığı penaltı kaleciden döndü. Dönen topa bu kez kafa ile vuran Yıldıray topu ağlara yollayınca skor da 3-1 oldu.

84. dakikadaki Dumlupınar atağında Mert topa sert vurdu. Üst direğe de vuran top dışarı gidince maç 3-1 skorla sona erdi. Cihangir U-21 gençleri Ahmet Sami Topcan Kupası’nın sahibi olurken, şampiyonluk kupasını, Ahmet Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Federasyon temsilcisi Orçun Kamalı'nın elinden aldı.