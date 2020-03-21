İrfan hırslandı

Merit Alsancak Yeşilova kalecisi İrfan Özbay, “Dönüşler hep muhteşem olur ve eskisinden daha hırslı ve daha güçlü olur.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Merit Alsancak Yeşilova’nın başarılı kalecisi İrfan Özbay, ara transferde yol sorunu nedeniyle takımdan ayrılmak istemiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Sonrasında yeniden Merit Alsancak Yeşilova kadrosunda yer almaya başlayan İrfan Özbay, genelde yedek kulübesinde kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde de futbola verilen arada hırsla çalışan deneyimli kaleci İrfan Özbay, “Dönüşler hep muhteşem olur.” ifadeleriyle şu açıklamayı yaptı:

“Bir yerlere gelebilmek için birilerinden yardım alarak değil, hakederek ve tırnaklarınla kazıyarak gel. Eğer bir yerde karşına engeller çıkarsa Allah’a havale edip önüne bakıp utandırman gerekir. Dönüşler hep muhteşem olur ve eskisinden daha hırslı ve daha güçlü olur.”