Hamitköy’den efsane galibiyet

Hamitköy, Çetinkaya karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına ragmen, ikinci devrede Camara ve Hasan ile bulduğu gollerle kritik bir galibiyet aldı. Hamitköy, 28 puana yükselirken, Çetinkaya ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Toykan’ın golüyle öne geçen Çetinkaya, play out hattının son basamağında kaldı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Mustafa Torun, Yusuf Bakar

Çetinkaya:Kani,Tunç,Emir(81.Dk Mehmet Söker),Hakan, Mustafa, James, Doğukan(79.Dk Burak) Toykan (79.Dk Ceylan),Serkan,Batuhan,Emek

Hamitköy: Emre, Agit, Kone, Camara, Burak (46,Dk Taner) (90+3.Dk Hüseyin Çıdamlı), Eray (68.Dk Ömer), Daniel, Halil İbrahim(85.Dk İbrahim Kaba),Hasan, İbrahim Güler,Mert

Goller: 37.Dk Toykan (Çetinkaya), 52.Dk Camara, 78.Dk Hasan (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-Pet Süper Lig’in 24. haftasında play out hattını ilgilendiren maçta Çetinkaya, Atatürk Stadında Hamitköy’ü konuk etti.

Hakem üçlüsünün iyi bir yönetim sergilediği karşılaşmada 1-0 geriye düşen Hamitköy, geriden gelerek maçı 2-1 kazanırken gollerini, Camara ve Hasan attı. Üstünlüğü koryamayan Çetinkaya’nın tek golü Toykan’dan geldi. Bu skorla Hamitköy puanını 28’e yükseltirken Çetinkaya 22 puanda kaldı.

6.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Camara’nın şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

37.Dk: Çetinkaya’da Mustafa Yaşınses kullandığı köşe atışında topu ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Toykan kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-0 Hamitköy

52.Dk: Hamitköy’de Agit köşe atışında topu ceza sahasına ortaladı. Eray’dan seken top Camara’nın önünde kaldı ve onun vuruşunda top filelere gitti. Çetinkaya 1-1 Hamitköy

58.Dk: Çetinkaya’da Mustafa Yaşınses kazanılan kornerde topu ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde arka direkte topla buluşan Toykan’ın vuruşunda top direkten geri geldi

72.Dk: Hamitköy kontra atağında Camara’nın vuruşu takım arkadaşı Taner’e çarpıp direğin dibinden dışarıya gitti.

78.Dk: Hamitköy atağında Ömer sağdan topla bindirdi ve ters kanattaki Hasan’a aktardı. Hasan, kaleci Kani ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak Kani gole izin vermedi. Dönen topu Hasan tamamlayarak bu kez filelere gönderdi. Çetinkaya 1-2 Hamitköy