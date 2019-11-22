Garga liderliğe kanatlandı

K-PET Süper Ligde haftanın en önemli maçında, haftaya lider giren Yenicami'yi deplasmanda mağlup eden Mağusa Türk Gücü liderliğe yükseldi. Özellikle ikinci devrede göze hoş gelen futbol, soğuk havaya rağmen tribünlere gelen kalabalık futbolseveri ısıttı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Kerem Eran, Mustafa Torun, Yusuf Bakar

YENİCAMİ: Ercan, H.Sadıklar, M.Göktaş(Koray dk. 90+3), Farouk, Yasin, Fırat, Hasan, M.Altın, Junior, Abaka, Yanniçk

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Yasin, Y.Beyazi(H.Uçar dk. 85), Adil, Arif(Dk. 78 Justice), Ünal, M.Erol, Zokou(Uğur dk. 71), M.Gürlü, Dinopeter, Peter

GOLLER: Dk.60 M.Göktaş, Dk 67 Abaka(Yenicami), Dk.7 Ünal, 78 Dinopeter, dk. 90 Justice 8MTG)

K-PET Süper Ligde liderlik mücadelesi veren 2 takımın mücadelesinde kazanan taraf olan Mağusa Türk liderlik koltuğuna oturdu.

Dk. 7 sağ taraftan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanına gönderilen topu kaleci Ercan kısa tokatlayınca topu önünde bulan Ünal takımını 1-0 öne geçirdi.

16. Dakikadaki Yenicami atağında M.Altın’ın ceza alanı içinden vuruşunda adil son anda topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

21 Gelişen Yenicami atağında Yannick’in sert şutunda kaleci Yusuf güçlükle topu tokatladı. Bu topu önünde bulan Fırat’ın şutunda top yan direkten auta gitti.

28. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Arif’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ercan’ın müdahale ettiği top üst direğe de vurarak oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.

43. dakikadaki Yenicami atağında S.Abaka’nın ortasında kaleci Yusuf topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Bu topa çok sert vuran Farouk oldu, ancak Yusuf mükemmel uzandı ve topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı.

60. dakikada skora denge geldi. Fırat’ın kullandığı serbest vuruşta kalabalık defans arasından Mehmet Göktaş kafa ile topu direğe de vurdurarak ağlara yolladı ve skoru da 1-1 yaptı.

67. dakikada yine sağ taraftan Fırat’ın kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştıramadığı topa son vuran Abaka topu filelere gönderirken Yenicami’yi 2-1 öne geçirdi.

70. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Peter’in ceza alanına girerken sert vuruşunda kaleci Ercan mükemmel bir refleksle topu kornere atmayı başardı.

71. dakikada Mağusa Türk Gücü takımından Uğur’un soldan kale önüne gönderdiği topu Peter boş kaleye atamadı.

78. dakikada Deplasman takımı aradığı beraberlik golünü buldu. Gelişen atakta Dinopeter rakip ceza alanı içinde bulduğu topu filelere gönderince Mağusa Türk Gücü beraberliği yakaladı. 2-2

82. dakikada ani gelişen Yenicami atağında Mağusa Türk Gücü defansı ofsayt diye durunca topu alan M.Altın kaleciden de kurtulmasına rağmen topu boş kaleye yollamakta ağır hareket edince Y.Beyazi topu sakatlanma pahasına uzaklaştırmayı bildi.

90. dakikada Mağusa Türk Gücü tekrar öne geçti. Ünal’ın soldan ortasında Peter’in indirdiği topa bekletmeden vuran Justice takımını 3-2 öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi ve Mağusa Türk Gücü liderlik koltuğuna oturan takım oldu.