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Galatasaray'da yeni hoca belli oldu

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Galatasaray'da yeni hoca belli oldu
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Galatasaray, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmek için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır.

TERİM: "NEREDE KALMIŞTIK"

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği günlerce tartışılan teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü'nü etiketleyen Terim, "Nerede kalmıştık" mesajını gönderdi. Bu mesaj deneyimli teknik adamın dönüş ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya çıkardı.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA

Dursun Özbek'in akşam saatlerinde Fatih Terim ile görüşerek el sıkıştığı kaydedildi. Kontrat süresi ve paranın konuşulmadığı görüşmede deneyimli çalıştırıcının cuma günü takımla birlikte idmana çıkacağı dile getirildi. 

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