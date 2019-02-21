Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Kupa-2'ye veda etti. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda gol sevinci yaşayamadı ve mücadele başladığı gibi bitti. İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz Galatasaray, turnuvadan elenirken Portekiz ekibi Benfica adını son 16 turuna yazdı.