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Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti

Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Kupa-2'ye veda etti.

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda gol sevinci yaşayamadı ve mücadele başladığı gibi bitti.

İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz Galatasaray, turnuvadan elenirken Portekiz ekibi Benfica adını son 16 turuna yazdı.

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