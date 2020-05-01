Diagne'den sıra dışı koronavirüs yardımı

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Senegalli oyuncu son olarak, koronavirüs nedeniyle ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğrafını bastırmasıyla gündem oldu

Mbaye Diagne yardım yaparken bile sıra dışı davranıyor. Disiplinsiz hareketleriyle sürekli adından söz ettiren golcü oyuncu, bu kez yaptığı hayır işleriyle takdir topladı.

29 yaşındaki santrfor, ülkesine yaptığı yardımlarda kendine özgü davranışlarına bir yenisini daha ekledi.

Diagne'nin koronavirüs nedeniyle Senegal'e gönderdiği yardım malzemelerinin arasında yer alan maskeler görenleri şaşırttı.

Maskelerin üzerinde golcü oyuncunun fotoğrafının olması Senegal'de gündem oldu.

Mbaye Diagne sosyal medyada fotoğrafının yer aldığı maskeyle çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.