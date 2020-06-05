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Crıistiano Ronaldo ilk milyarder futbolcu

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Crıistiano Ronaldo, zirvede tek başına... Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Portekizli süper yıldız, toplam kazancı ile futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder oldu

Crıistiano Ronaldo ilk milyarder futbolcu

Kırmadığı rekor, almadığı ödül kalmadı. Kazandığı başarılar onu futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder yaptı. Çünkü onun adı; Cristiano Ronaldo...

Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı geçti.

Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu 1 milyar dolarlık kazancı geçen ilk futbolcu oldu.

Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor.

Bu alanda Ronaldo'nun önünde TigerWoods ve Floyd Mayweather bulunuyor.

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