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Aşina: Kaymaklı tarihinde bir ilk

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Aşina: Kaymaklı tarihinde bir ilk
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Küçük Kaymaklı’nın Akay Aşina başkanlığında oluşan yönetim kurulu, göreve geldikten sonra camiayı toparlamış ve takımı da ligde tutmuştu.

Küçük Kaymaklı yönetimi yeni sezon hazırlıklarına da erken başlarken iç transferde takımda kalmak isteyen tüm futbolcularla anlaştı.

Cumartesi günü saat 11:00’de düzenlenecek basın toplantısı ile iç transferde anlaştıkları futbolcularını basına tanıtacak olan Küçük Kaymaklı’da başkan Akay Aşina, sezonun tamamlanması ile birlikte iç transferde takımda kalmak isteyen tüm futbolcularla anlaştıklarını, bunun da Küçük Kaymaklı tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

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