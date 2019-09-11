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Antrenörler Polonya'ya gidecekler

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Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek olan 40. Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) sempozyumuna Antrenörler Derneği heyeti de katılacak

Antrenörler Polonya'ya gidecekler
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde yeni başlayacak olan futbol sezonu öncesinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı. The Paradise Park’ta Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bazı önemli kararlar alındı.

12-15 Ekim tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek olan 40.Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) (Alliance Of European Futbool Coaching Association) sempozyumuna Antrenörler Derneği’nden Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ogan, danışman Birol Öztoycan ile birlikte geçtiğimiz sezonun şampiyon teknik adamları, Ali Oraloğlu, Nazım Aktunç ve Toygar Davulcu katılacaklar.

Giriş Kartları

Antrenörler Derneği üyeleri yeni başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonunda sahaya giriş ücretleri konusunda Kulüpler Birliği ile yapılan anlaşma gereği 200 TL ödeyerek yıllık kombine kartı çıkarılmasına, işlemlerin yapılabilmesi içinde yönetim kurulundan Hüseyin Cantürk ile Ahmet Zaifoğlu görevlendirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği mali genel kurulu 30 Eylül Pazartesi akşamı saat 18:30 da dernek lokalinde gerçekleştirileceği açıklandı.

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