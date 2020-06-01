Alkın ve Çağlayan hırslı hazırlanıyorlar

Futbolumuzun iki deneyimli ve başarılı yardımcı hakemi Sertan Alkın ile Özal Çağlayan sezonun kalan 8 maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyorlar

Bakanlar Kurulunun kararları doğrultusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesi ile hakemler de antrenmanlarına başlarlarken, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyorlar. Merkez Hakem Kurulunun eğitmenleri gözetiminde Lefkoşa Atatürk Stadında çalışan hakemler arasında yer alan futbolumuzun iki deneyimli ve başarılı yardımcı hakemi Sertan Alkın ile Özal Çağlayan da sezonun kalan 8 maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyorlar. Deneyimli yardımcı hakemler Sertan Alkın ile Özal Çağlayan, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ve lig maçlarında Merkez Hakem Kurulunun en güveneceği isimler arasında yer alacaklar.