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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği çocukları sevindirdi

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği çocukları sevindirdi

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez yönetim kurulu üyeleri ve Başkanı Halide Tunceri,  Genel Başkan Gülten Feridun 'un  başkanlığında,  Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı  hediye ederek onları sevindirdiler.

Kadınlar Birliği’nden verilen bilgiye göre, her zaman sıkıntılı günlerde toplumsal dayanışmaya önem veren Birlik, Covid 19 süreci içinde de kesintisiz olarak maddi eğitim desteği  verdiği gençlerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, düzenlenen yardım kampanyalarında da ayni şekilde toplumsal  sorumluluk almayı  görev bilerek dayanışma ruhuyla hareket eden birlik,  içinden geçtiğimiz sıkıntılı günleri,   toplum olarak elbirliği ile aşacağımıza olan  inancını vurguladı.

Birilik açıklamasını “Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Kıbrıs Türk halkının ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlar halkımıza esenlikler diler. Her zaman kadınlarımızın ve çocuklarımızın yanında durduğumuzu yineleriz” diyerek tamamladı..

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