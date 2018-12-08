Araba müzesi, öğrencileri ağırladı

Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü müzeler bölgesinde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Kulüp öğrencilerine ziyaret sırasında müze sorumlusu tarafından Kıbrıs Araba Müzesinin oluşum süreci hakkında müzede bulanan arabalarla ilgili bilgi verildi.

Geçmişten günümüze kullanılan araçların tarihlerini öğrenen öğrenciler, özellikle müzede sergilenen spor arabalara büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler ayrıca, müzede sergilenen maket arabaları ve dekorları da büyük bir ilgi ile inceledi.

Kıbrıs Araba Müzesi’nin koleksiyonunda, en eskisi 1899 model Crestmobile olmak üzere birbirinden değerli 150’nin üzerinde arabayı inceleyen öğrenciler, 100 yaşını geçmiş dünyada tek olan Wolseley marka araç ile 1919 model Amerikan yapımı Whipped marka arabaları merakla incelediler. Müzede, otomotiv sektörünün kilometre taşı olarak da anılan ve 300 km hız sınırını geçen ilk seri üretim araba olma özelliğini taşıyan 1949 model Jaguar XK 120 araç da büyük ilgi gördü.

Gezi sırasında öğrencilere koleksiyonun en önemli arabalarından olan Dr. Fazıl Küçük'ün 1960 yılında kullandığı, cumhurbaşkanı muavini makam arabası Austin Princess hakkında da bilgiler aktarıldı. Öğrencilere, İngiliz arabası olan Austin Princess'in iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı III. Makarios ile Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Küçük'e son İngiliz valisi Sir Hugh Foot tarafından hediye edildiği anlatıldı.

Müzede bulunan arabaların yanında fotoğraf çeken öğrenciler keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşadı. Kulüp öğrencileri, gezi sonrası böyle değerli ve önemli arabaları bire bir görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.