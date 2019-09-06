Ankara’da Kıbrıs tanıtımı

Dernek tarafından hazırlanan “Kıbrıs Evi” standında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür ve sanatının tanıtımı yapılıyor.
1 Eylül Pazar günü “Kıbrıs Gecesi” düzenlenen festival 8 Eylül Pazar günü son bulacak.
Geceye katılan “Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu” tarafından “Anadolu Zeybeği”, “Kıbrıs Çiftetellisi”, “Sarhoş Zeybeği”, “Kız Karşılaması”, “Mendilli”, “Aziziye Sirtosu”, “Mandıra” oyunları sergilendi. Kıbrıs Evi’nde, Kıbrıs Türk mutfağının lezzetlerinden zeytinli bidda, hellimli bidda, hellimli pide, kayık pasta, içi dolu kurabiye ve pilavuna ikram edildi.