 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
8 0
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
7 0
 
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
20 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
17 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
59 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
26 0
banner82

Ankara’da Kıbrıs tanıtımı

banner27

Ankara’da Etimesgut Belediyesi tarafından Türk dünyası arasındaki kardeşlik, birlik, beraberlik ve kültür bağlarını geliştirmek ve Türk dünyası coğrafyasındaki Türk topluluklarının kültür ve sanatının yaşatılması amacıyla “16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali” düzenlendi.

Ankara’da Kıbrıs tanıtımı
banner267

 

Dernek tarafından hazırlanan “Kıbrıs Evi” standında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür ve sanatının tanıtımı yapılıyor.

1 Eylül Pazar günü “Kıbrıs Gecesi” düzenlenen festival 8 Eylül Pazar günü son bulacak.

Geceye katılan “Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu” tarafından “Anadolu Zeybeği”, “Kıbrıs Çiftetellisi”, “Sarhoş Zeybeği”, “Kız Karşılaması”, “Mendilli”, “Aziziye Sirtosu”, “Mandıra”  oyunları sergilendi. Kıbrıs Evi’nde, Kıbrıs Türk mutfağının lezzetlerinden zeytinli bidda, hellimli bidda, hellimli pide, kayık pasta, içi dolu kurabiye ve pilavuna ikram edildi.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.