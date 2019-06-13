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“43. KKTC Uluslararası Fuarı” yarın başlıyor

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Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak fuarın açılışı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından saat 19.00’da yapılacak. Fuar,10 gün sürecek ve 23 Haziran’da tamamlanacak. Fuara115 yerli firma veya kuruluş, Türkiye’den 36 firma katılacak.

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“43. KKTC Uluslararası Fuarı” yarın başlıyor
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Yerli ve ithal ürünlerin tanıtımının yapılacağı “43. KKTC Uluslararası Fuarı” yarın başlıyor.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak fuarın açılışı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından saat 19.00’da yapılacak.

Sergilenen ürünlerin satışının yapılmayacağı sosyal, kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı fuar,10 gün sürecek ve 23 Haziran’da tamamlanacak.

Ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olan KKTC Uluslararası Fuarı, ülkenin sanayi ve ticari yaşamında prestij açısından önemli yer tutuyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen fuarda, firmalar ürünlerini 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alanda sergileyecek.

Fuara yönelik hazırlıklarını tamamlayan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil’den alınan bilgiye göre, fuar, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günler 19.00 - 23.00; Cuma ve Cumartesi günlerinde ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuara KKTC’den 57 sanayici-imalatçı, 53 ithalatçı ve 5 de tanıtım amacıyla olmak üzere 115 firma veya kuruluş katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti katılımcıları bu yıl yine geçmişte olduğu gibi, Akdeniz İhracatçı Birliği tarafından organize edildi. Türk Malı imajının öne çıkarılması amacıyla milli katılımla organize edilen fuarda Türkiye’den 36 firma yer alacak.

Açılış töreninde inovasyon ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül alan üç üniversiteye plaket verilecek.

Geçen yılki fuara KKTC’den 119, Türkiye’den 287 firma katılmış ve fuarı 65-70 bin kişi ziyaret etmişti.

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