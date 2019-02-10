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Donmuş kedi kurtarıldı!

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ABD'de başından kuyruğuna kadar buzla kaplı kedi, veterinerde gözlerini açmayı başardı

Donmuş kedi kurtarıldı!
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ABD'nin kuzeyindeki Montana eyaletinde donmuş bir kedi hayata döndürüldü.

Kalispell kentindeki bir kliniğe getirilen buzla kaplı kediye, veterinerler hemen müdahale etti.

Başından kuyruğuna kadar tüm vücudu donmuş haldeki Fluffy adlı dişi kediye ilaç verildi, havlular ve ısıtıcılar kullanıldı.

Veterinerler kedinin vücudundaki buzları aldı ve hayvan gözlerini açtı.

Dr. Jevon Clark hayvan kliniği, yaşananları Facebook'ta yayınladığı fotoğraflarla paylaştı.

Üç yaşındaki evcil kedinin sürekli dışarıda yaşadığı belirtiliyor.

Montana'nın da aralarında yer aldığı ABD'nin kuzey eyaletleri, tarihi soğukları geride bıraktı. Bölgede termometreler eksi 35'leri gösterirken, hissedilen sıcaklık eksi 55'e kadar indi.

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