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Bir ay arayla önce tek sonra ikiz doğurdu

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Bangladeş’te prematüre çocuk doğuran Arife Sultana isimli kadın bir ay sonra da ikiz doğurdu. İki rahimli olan Sultana'nın mide ağrısı ile gittiği ancak o sırada ikizlere hamile olduğunu doğururken öğrendiği belirtildi.

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Bir ay arayla önce tek sonra ikiz doğurdu
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Şubat ayının son günlerinde bir çocuk doğuran 20 yaşındaki Arife Sultana, 26 gün sonra midesinde ağrı hissettiğini söyleyerek hastaneye gidince doktorlar Sultana'nın ikinci rahminde ikizlere hamile olduğunu tespit etti. Şehirden uzak bir köyde yaşayan Arife Sultana ilk bebeğini Hulda bölgesinde Hulna Tıb Kolejinde doğurduktan 26 gün sonra, 21 Mart’ta mide ağrısı şikayetiyle gittiği Eddin hastanesinde sezeryanla ikizlerini de doğurdu. Doktorlar ikizlerin sağlıklı olduğunu söyleyerek Sultana ve çocuklarını taburcu etti.

“ŞOKE OLDUK”

Sultana'ya sezaryanla doğum yaptıran doktor Şeyle Podar “Hasta içeriye girdiği zaman onu ultrason muayenesi yapınca ikiz bebeğe hamile olduğunu gördük. Şoke olduk ve şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık” dedi.
Sultana daha önceki hastanede ultrason muayenesi olmadığı için ikinci bir rahime sahip olduğunun ve ikizlere hamile olduğunun anlaşılmadığı öğrenildi.

Doktor Poddar, Arife Sultana'nın ikizlerinden birinin erkek birinin de kız olduğunu söyledi. Arife Sultana, 21 Mart’ta ikizlerini dünyaya getirdikten dört gün sonra 25 Mart’ta taburcu oldu.

Kocasının aylık geliri 6 bin taka (100 dolar) olan Sultana “Bu, Allah’ın bize bir lütfu. Bütün çocuklarım da sağlıklı. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

İHA

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