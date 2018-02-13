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Vadili siftah etti

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde heyecan artarken, DİGEM, Vadili Darts Derneği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık rakiplerini mağlup ettiler. Vadili Darts Derneği sezonun ilk galibiyetini aldı

Vadili siftah etti
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi. On takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Vadili Darts Derneği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık rakiplerini mağlup etti.

Vadili Darts Derneği, sezonun ilk galibiyetini Lefkoşa Spor Birliği karşısında 12-4’lük skorla elde etti. Lig lideri LEGEND, haftayı bir puanla tamamladı. En yakın rakibinin önünde haftaya 4 puan önde giren LEGEND, Minareliköy deplasmanından 1 puanla döndü.  İkinci sıradaki DİGEM, Güzelyurt Darts Birliği karşısında aldığı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını ikiye indirdi. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

DİGEM-Güzelyurt Darts B.: 10-6

Minareliköy-LEGEND:8-8

Vadili Darts D-Lefkoşa Spor B. 12-4

Yenicami-Gönyeli Av.At.:6-10

Dağyolu (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU 

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.LEGEND                            12        10        2          0          130      62        32        68

2.DİGEM                               12        10        0          2          130      62        30        68

3.Gönyeli Av.At.                   12        7          3          2          107      85        24        22

4.Minareliköy                         13        6          2          5          106      102      20        4

5.Güzelyurt Darts B.              13        5          3          5          111      97        18        14

6.Dağyolu                               12        5          3          4          94        98        18        -4

7.Yenicami                             13        4          1          8          93        115      13        -22

8.Vadili Darts Derneği           12        1          0          11        66        126      3          -60

9.Lefkoşa Spor Birliği            13        1          0          12        59        149      3          -90

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