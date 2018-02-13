Vadili siftah etti

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde heyecan artarken, DİGEM, Vadili Darts Derneği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık rakiplerini mağlup ettiler. Vadili Darts Derneği sezonun ilk galibiyetini aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi. On takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü hafta maçlarında Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Vadili Darts Derneği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık rakiplerini mağlup etti.

Vadili Darts Derneği, sezonun ilk galibiyetini Lefkoşa Spor Birliği karşısında 12-4’lük skorla elde etti. Lig lideri LEGEND, haftayı bir puanla tamamladı. En yakın rakibinin önünde haftaya 4 puan önde giren LEGEND, Minareliköy deplasmanından 1 puanla döndü. İkinci sıradaki DİGEM, Güzelyurt Darts Birliği karşısında aldığı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını ikiye indirdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

DİGEM-Güzelyurt Darts B.: 10-6

Minareliköy-LEGEND:8-8

Vadili Darts D-Lefkoşa Spor B. 12-4

Yenicami-Gönyeli Av.At.:6-10

Dağyolu (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.LEGEND 12 10 2 0 130 62 32 68

2.DİGEM 12 10 0 2 130 62 30 68

3.Gönyeli Av.At. 12 7 3 2 107 85 24 22

4.Minareliköy 13 6 2 5 106 102 20 4

5.Güzelyurt Darts B. 13 5 3 5 111 97 18 14

6.Dağyolu 12 5 3 4 94 98 18 -4

7.Yenicami 13 4 1 8 93 115 13 -22

8.Vadili Darts Derneği 12 1 0 11 66 126 3 -60

9.Lefkoşa Spor Birliği 13 1 0 12 59 149 3 -90