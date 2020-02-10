Amcaoğlu ateş gibi

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Ateşli Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda Ateşli Ailesi sponsorluğunda, gerçekleştirilen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu.34 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Faik Amcaoğlu, İbrahim Esiner’i 3-0 mağlup ederek birinciliği kazandı.Salih Ateşli ile Emir Kasapoğlu arasında oynanan üçüncülük mücadelesini 3-0 Salih Ateşli kazandı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri merhumun oğlu Ahmet Ateşli, torunu Salih Ateşli, Güzelyurt Darts Birliği Başkanı Emir Kasapoğlu, asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, yöneticiler Hüseyin Orakçıoğlu ve Hakan Oruz tarafından verildi.
Yan ödüller
En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)
En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (132 sayı)
En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (14 darts)