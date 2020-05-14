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Koronavirüsü en az 8 dakika havada kalabiliyor

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ABD'de yapılan bir araştırma corona virüsünün ne kadar korkutucu bir şekilde yayılabildiğini gözler önüne serdi. Pennsylvania Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan araştırmaya göre konuşurken etrafa damlacık olarak saçılan corona virüsü en az 8 dakika havada kalabiliyor

Koronavirüsü en az 8 dakika havada kalabiliyor

Resmi kurumların açıklamalarına göre corona virüsünün coğunlukla havadaki damlacıklar aracılığıyla bulaştığı bilinirken, ABD’de yapılan bir araştırma Covid-19’un ne kadar sinsi ve tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne serdi.

Pennsylvania Üniversitesi ile birlikte ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde görevli bilim insanlarının araştırmasına göre konuşurken etrafa saçılan damlacıklar en az 8 dakika havada kalabiliyor.

Araştırmayı yürüten bilim ekibi bu araştırmayı PNAS isimli açık kaynaklı dergide yayınladı. Araştırmada bir dakika boyunca yüksek sesle konuşan bir kişinin en az 1000 damlacık saçtığını açıklayan uzmanlar bunlar arasında Covid-19 partiküllerinin olduğunun da altını çizdi.

“BU SÜRE BULAŞMASI İÇİN YETERLİ”
Uzmanlar havadaki partikül ve damlacıkların 8 dakika havada kalabildiğini açıklarken, “Eğer hasta bir kişi varsa bu süre sağlıklı bir kişinin soluması durumunda hastalığın bulaşabilmesi için yeterli” ifadesini kullandı.

Bilim insanları kapalı bir atmosferde gerçekleşen deneyde bir kişinin “stay healthy” (sağlıklı kal) sözünü tekrarlamasını istedi. Sağlıklı anlamına gelen “healthy” kelimesindeki “th” sesinin damlacık yarattığını söyleyen bilim insanları  daha sonra özel bir lazer sistemiyle kişinin ağzından çıkan damlacıkları takip etti.

Bilim insanları, “Büyük damlacıklar kısmen buharlaşarak küçüldü ve havada asılı kaldı. Gerçek hayatta bu damlacıklar diğer bireyler tarafından nefes yoluyla çekilebilir ve corona virüsünün bulaşmasına sebep olabilir” açıklamasını yaptı.

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