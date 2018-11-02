UKÜ, GAÜ ve YDÜ basketbola galibiyetle başladılar

Girne Ameirkan Üniversitesi (GAÜ) Kadın Basketbol takımı, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu 2018-2019 Eğitim Yılı Spor Oyunları’nın ile ‘basketbol’ müsabakasında, üstün başarı sergileyerek Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 54-28 mağlup etti.

Konuyla ilgili KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ilk gün oynan maçlarda, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki karşılaşmanın 57-29, Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında ki karşılaşmanın 54-28 sonuçlandığı belirtilirken, erkeklerde ise; Yakın Doğu Üniversitesi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 72-67 mağlup ettiği ifade edildi.