banner107
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
0
banner82
banner147

UKÜ, GAÜ ve YDÜ basketbola galibiyetle başladılar

banner27

UKÜ, GAÜ ve YDÜ basketbola galibiyetle başladılar
banner192

Girne Ameirkan Üniversitesi (GAÜ) Kadın Basketbol takımı, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu 2018-2019 Eğitim Yılı Spor Oyunları’nın ile ‘basketbol’ müsabakasında, üstün başarı sergileyerek Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 54-28 mağlup etti.

Konuyla ilgili KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ilk gün oynan maçlarda, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki karşılaşmanın 57-29, Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında ki karşılaşmanın 54-28 sonuçlandığı belirtilirken, erkeklerde ise; Yakın Doğu Üniversitesi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 72-67 mağlup ettiği ifade edildi.  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.