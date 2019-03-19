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Otobüs şoförünün yol isyanı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan otobüs işletmecisi Fatih Gonzi, neredeyse iki yıldır trafiğe kapatılan Gönyeli – Güzelyurt anayolunun tünel ya da üst geçit olacak olan yeri nedeniyle büyük zarara uğradığını ifade ederek sitemini bizlerle paylaştı.

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Otobüs şoförünün yol isyanı
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Kendisinin Kamu Araçları İşletme Derneği üyesi olduğunu belirterek, Alayköy- Lefkoşa arasında otobüs işletmecisi olarak görev yaptığını söyledi.

Gönyeli - Güzelyurt anayolu Vedat Benzinci önündeki tünel ya da üst geçit için isyan noktasında olduğunu vurgulayan vatandaşımız “Açık olmayan bu üst geçit veya tünel nedeniyle kullandığımız tali yoldaki çukurlardan dolayı aracım 15.000 TL masrafa yol açtı” dedi.

Böyle hasarların sadece kendi aracında olmadığını binlerce insanın zarara uğradığını da dile getiren vatandaşımız, artık bu yoldaki sorunun çözüme ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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