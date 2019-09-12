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Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
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Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı

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Ülkemizde tüm uyarılara ve çalışmalara rağmen özellikle anayollar ve tali yol kenarlarında moloz ve çöplerin hiç azalmaması, birçok duyarlı vatandaşımızı rahatsız ediyor ve vatandaşlar kendi kendilerine çözüm bulmaya çalışıyor.

Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
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Bunlardan biri de Lefkoşa eski Belediye başkanı Kadri Fellahoğlu oldu. Lefkoşa’da yaşadığı bölge olan Dumlupınar bölgesinde yol kenarlarının çöp ve molozlardan geçilmez hale gelmesi nedeniyle Fellahoğlu ve mahalleliler el birliği ile temizlik çalışması yaparak sosyal medya aracılığıyla da mesaj verdiler.

Fellahoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Mahallemize bir iyilik ve biraz da huzur katmak istedik. Şehrimizi kirletenler var, maalesef temizlemekle yükümlü olanlar duyarsız, yetersiz ve temizlemiyorlar” diyerek hem kirleten kişileri eleştirdi hem de Lefkoşa Türk Belediyesi’ne temizlik konusunda gönderme yaptı.

Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşlar yol kenarlarında oluşan kirliliğin temizlenmesinin kendi sorumlulukları olmadığını ifade ederlerken, ancak birilerinin bir yerden başlaması gerektiğini belirttiler.

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