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Devlet görevini yapmayınca vatandaş önlemini kendi yöntemince alıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bir vatandaşımız ülkemizde devletin görevini yapmadığı yerlerde vatandaşın kendine önlemler aldığını sıkça gördüklerini dile getirerek bu konuda gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştı.

Devlet görevini yapmayınca vatandaş önlemini kendi yöntemince alıyor
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Fotoğrafta görüldüğü gibi yol kenarında oluşan derin çukura sürücülerin düşmemesi için bölgedeki fabrika çalışanları çukura bir kamyon lastiği yerleştirdiğini anlatan duyarlı vatandaşımız, bu yolun adeta araç sürücüleri için işkenceye dönüştüğünü kaydettiler.

Burasının Mağusa kirli sanayi bölgesinden Güvercinlik kavşağına giden yol olduğunu belirten vatandaşımız, yıllardır bu yolun bozukluğundan yana şikayetler yapılmasına karşın buraya bir çakıl taşı daha dökülmediğini ifade etti.

Bu yolu kullananların araçlarının bir süre sonra mahvolduğunu ifade eden vatandaşımız yetkililerin bir an önce bu yolu tamir etmesini beklediklerini sözlerine eklediler.

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