Bu yola müdahale edecek adam aranıyor

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bölgelerinde bulunan su pompa istasyonu ve yanından geçen yolun halinin utanç verici olduğunu söyleyerek, yetkililerin neden bu yola ve istasyona müdahale edip düzeltmediğini sorguladılar.

Fotoğrafta görülen yolun bulunduğu yerin eski Akdeniz köyü yolu olduğunu ve Feyzi Çakmak Caddesi olarak geçtiğini belirten bölge sakinleri, buranın kışın yağan yağmurlar sonrasında oluşan sellerden dolayı darmaduman olduğunu belirterek, bu haliyle ilgili belki de 10 defa Güzelyurt Belediyesi’ni aradıklarını kaydettiler.

Ancak Güzelyurt Belediyesi’nin bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını gözlemlediklerini söyleyen bölge sakinleri, “Belki belediyenin sorumluluğuna değil ama, o bölgenin tamiri için neden ilgili Bakanlıkla istişare etmediler” diyerek sorguladılar.

Bu yoldan her geçtiklerinde ya araçlarının lastiklerinin patladığını ya da şasisini çarptıklarını belirten bölge sakinleri, bölgenin sorunlarıyla ilgilenecek birilerinin ortaya çıkmasını dört gözle beklediklerini sözlerine eklediler.