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“Böyle sorumsuz sürücülük olamaz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, dün öğleden sonra anayolda karşılaştığı fotoğraftaki araç içerisindeki görüntüden dolayı şok olduğunu dile getirerek isyanını bizlerle paylaştı.

“Böyle sorumsuz sürücülük olamaz”
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Vatandaşımız “Anayolda, tek koltuklu bir Van tipi araçta bagajda 13 - 14 yaşlarında bir çocuk.. Ön tarafta da iki gerizekalı...

Bir kaza olsa, Allah korusun. O çocuğu koruyacak ne bir hava yastığı, ne bir emniyet kemeri.. Hiç bir güvenliği yok” diyerek bu duruma tepkisini dile getirdi.

Bu şekilde van tipi aracın arkasında hiçbir emniyeti olmadan yolculuk yapan gerek çocuk gerekse büyük olan bir kişinin bir kaza esnasında hayatını kaybedebileceğini ifade eden vatandaşımız, bu araç sürücüsüne seslenerek “Eğer bu paylaşımı görürsen, o plakanı polise verdim. İnşallah gereği yapılır. İspat için elimde video ve fotoğraf var. Ceza alman için her şeyi yaparım! Yeter ki memur arkadaşlar görevini yapmak istesin” dedi.

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