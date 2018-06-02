Ucuz atlatıldı

Gönyeli çemberi yakınlarında öğle saatlerinde dikkatsizlik ve sürat sonucunda meydana kaza yürekleri ağza getirirken, yaralanan olmaması sevindirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa'da, Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca MT 327 plakalı aracı ile Gönyeli Çemberine doğru seyreden 46 yaşındaki Vural Mertler, Gönyeli Çemberine geldiği zaman, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere geldiği zaman durmak zorunda kalan 54 yaşındaki Levent Genç yönetimindeki PJ 309 Z plakalı aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazanın hemen ardından olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan kaza yerinde incelemelerde bulundu.