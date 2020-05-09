Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza

Lefkoşa’da bugün akşamüzeri Yenişehir ışıkları yakınlarında sürücünün süratli ve dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde 26 yaşındaki Mohammed Khalifa Hamm, yönetimindeki ZMD 928 plakalı araç ile Yenişehir ışıklarına doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolü kaybedip yolun solunda park halinde bulunan NF 485 plakalı araca çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NF 485 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan RC 941 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ZMD 928 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki kadın Kamilla Juha Nova ve 21 yaşındaki kadın Emafe Magamad'in tedavilerine kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Soruşturma devam etmekte.