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Dikkat: Girne Çevre yolunda trafik akışı tek yönlü

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Dikkat: Girne Çevre yolunda trafik akışı tek yönlü
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Alsancak - Girne Çevre yolunda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Çemberi ile Zeytinlik kavşağı arasındaki yol, Alsancak yönünden gelen araçlar için trafik akışına kapatıldi.

Konuyla igili polis açıklamasında, su hatlarındaki çalışmadan dolayı Alsancak yönünden gelen araçlar  için ulaşım  GAÜ çemberinden itibaren şehir içinden sağlandığı belirtildi.

Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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