banner107
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
18 0
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
21 0
“Bu başarı adanın başarısıdır”
“Bu başarı adanın başarısıdır”
58 0
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
31 0
“TL daha da güçlenecek”
“TL daha da güçlenecek”
35 0
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
35 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
126 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
76 0
banner82
banner147

Alagadi’de Rus çiftin çantası çalındı

banner27

Alagadi Plajı’nda Rus çiftin içinde 60 TL, 300 Euro, 200 Dolar, iki cep telefonu, sürüş ehliyetleri ve kimlik kartları bulunan çantası çalındı. Olayla ilgili üç genç tutuklandı

Alagadi’de Rus çiftin çantası çalındı
banner137

Evrim KAMALI

Alagadi plajında önceki gün güneşlenen çift, çantalarını kaptırdı.  Rus çift ile aynı plajda güneşlenen ve çantayı çaldıkları iddia edilen üç genç tutuklandı. Hırsızlık suçlaması ile tutuklanan S.İ., E.H., ve A.A., isimli üç kişi tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Aziz Köktaş, zanlıların önceki gün Alagadi Plajı’nda meydana gelen hırsızlıkla ilgili tutuklandığını anlattı. Polis, çanta içinde bulunan bayan el cüzdanı, 60 TL, 300 Euro, 200 Dolar, farklı markalarda iki cep telefonu, sürüş ehliyetleri, kimlik kartları, araba ve ev anahtarı çalındığını kaydetti. Sergey

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.