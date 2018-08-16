Alagadi’de Rus çiftin çantası çalındı

Evrim KAMALI
Alagadi plajında önceki gün güneşlenen çift, çantalarını kaptırdı. Rus çift ile aynı plajda güneşlenen ve çantayı çaldıkları iddia edilen üç genç tutuklandı. Hırsızlık suçlaması ile tutuklanan S.İ., E.H., ve A.A., isimli üç kişi tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Aziz Köktaş, zanlıların önceki gün Alagadi Plajı’nda meydana gelen hırsızlıkla ilgili tutuklandığını anlattı. Polis, çanta içinde bulunan bayan el cüzdanı, 60 TL, 300 Euro, 200 Dolar, farklı markalarda iki cep telefonu, sürüş ehliyetleri, kimlik kartları, araba ve ev anahtarı çalındığını kaydetti. Sergey