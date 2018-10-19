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Aceleci motosikletli, bisikletliyi ezdi

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Lefkoşa’da paket servisi yapan motosiklet sürücüsü, bisikletiyle seyreden Cuma Durmaz’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Durmaz yoğun bakıma kaldırıldı

Aceleci motosikletli, bisikletliyi ezdi
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Lefkoşa’da dün öğleden sonra Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki Açık Öğretim Fakültesi kavşağında motosikletli ile bisikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 15:30 sıralarında meydana geldi.

25 yaşındaki paket servis görevlisi Mohsın Saeed, yönetimindeki NU 573 plakalı motosiklet ile önündeki araçları solundan geçerek güneye doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Açık Öğretim Fakültesi kavşağına geldiği zaman o esnada bisikletiyle Meriç Sokak üzerinden karşıya Atatürk Caddesi’ne geçmeye 52 yaşındaki Cuma Durmaz’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Cuma Durmaz kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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