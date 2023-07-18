Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkeklerde grup maçları bitti

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 4. Gün karşılaşmaları tamamlandı

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Liginde 4. gün karşılaşmaları sonucunda Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkeklerde grup müsabakaları tamamlandı. 8 Grup üzerinden oynanan kızlarda gruplarında ilk 2 sırayı alan ve son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Yıldız Erkeklerde tamamlanan grup müsabakalarının ardından Çeyrek Final Eşleşmeleri belli oldu. Organizasyon da 4. gün sonunda toplamda 112 karşılaşma oynandı.

Yıldız Kızlarda Grup 1. leri

A Grubunda GMBÇS 1

B Grubunda MGA 1 ( Sayı averajı ile )

C Grubunda GMBÇS 5

D Grubunda MVOSD 2

E Grubunda GMBÇS 2

F Gurbunda ESENTEPE 2

G Grubunda MGA 4

H Grubunda KGM 1

Yıldız Kızlarda Grub 2. leri

A Grubunda MSA 2

B Grubunda MSA 4 ( Sayı averajı ile )

C Grubunda KK 2 ( Sayı averajı ile )

D Grubunda GMBÇS 3 ( Sayı averajı ile )

E Grubunda MVOSD 1

F Grubunda MSA 3

G Grubunda GMBÇS 4

H Grubunda MGA 3 ( Sayı averajı ile )

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 5. Gün karşılaşmaları 19 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak ve müsabakalar saat 18.00 de başlayacak.5. Gün karşılaşmalarında Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde Grup müsabakaları , Yıldız Kızlar kategorisinde son 16 müsabakaları ve Yıldız Erkekler kategorisinde Çeyrek Final Karşılaşmaları oynanacak.

MÜSABAKA BAŞLAMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Öte yandan Yıldız Erkek Çeyrek Final ve Yıldız Kızlar son 16 müsabakalarının daha önce fikstürde belirtilmiş olan müsabaka başlama saatlerinde değişiklik yapıldı. Bu bakımdan bu kategorilerde müsabakaları olan bütün takım sporcularının saat 18.00 de başlayacak olan 5. gün müsabakaları öncesinde organizasyon alanında olmaları gerektiği bildirildi.

5. GÜN İLK MÜSABAKALARI

Yıldız Erkek Çeyrek Final GMBÇS 2 / DAÜ 4 Saat 18.00

Yıldız Kız Son 16 GMBÇS 1 / MSA 4 Saat 18.00

Yıldız Kız Son 16 MGA 1 / MSA 2 Saat 18.00

YILDIZ KIZLARDA SON 16 EŞLEŞMELERİ

GMBÇS 1 / MSA 4

MGA 1 / MSA 2

GMBÇS 5 / GMBÇS 3

MVOSD 2 / KK 2

GMBÇS 2 / MSA 3

ESENTEPE 2 / MVOSD 1

MGA 4 / MGA 3

KGM 1/ GMBÇS 4

YILDIZ ERKEK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

GMBÇS 2 / DAÜ 4

GMBÇS 1/ KGM 1

GMBÇS 3 / GMBÇS 4

DAÜ 1 / GMBÇS 5



