Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan Avusturya ikincisi

Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre kaplan Avusturya’da VolksheimNeusiedl kentinde yapılan uluslararası yarışta 2. oldu…

Kıbrıslı Türk bisikletçi Ege Erülkü ise teknik arıza yaşamasına rağmen ilk 20’de yarışı bitirmeyi başardı.

Emre Kaplan ve Ege Erülkü’nün katıldığı Avusturya yarışlarında performansları göz doldurdu.

Ege Erülkü 23-29 Temmuz 2023 tarihlerinde Marımor’da yapılacak olan ‘EuropeanYouthOlympıcs’e’ Türkiye milli takımı ile büyük önem taşıyan bu yarışa bir Kıbrıslı Türk olarak, Türkiye milli takımında yer alacak.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'ndan konuya ilgili yapılan açıklamada, "Bu önemli organizasyonda yer almanın gururunu federasyon olarak yaşarken aynı zamanda bu ülkede bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

