U13 Erkekler Liginde finalistler belli oldu

Voleybol U13 Erkeklerde Klasmanı 1. sırada tamamlayan GMBÇS ile klasman 2. si KGM 2022-2023 Sezonu U13 Erkekler Ligi şampiyonluğu için Final Serisinde karşılaşacaklar

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenen ligler de ilk finalistler U12 Kız ve U13 Erkek kategorilerinde belli oldu. U13 Erkeklerde Klasmanı 1. sırada tamamlayan GMBÇS ile klasman 2. si KGM 2022-2023 Sezonu U13 Erkekler Ligi şampiyonluğu için Final Serisinde yarışma hakkını elde ettiler.

Final Serisi Müsabakaları kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak. İlk Müsabakalar 17 Aralık Cumartesi Erenköy de , 2. Müsabakalar ve gerek olması halinde 3. müsabakalar Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.

U12 Kız ve U13 Erkek Final Serisi Programı

17 ARALIK CUMARTESİ SAAT 14.30 KGM -GMBÇS ESS U13 ERKEK 1.MAÇ

24 ARALIK CUMARTESİ SAAT 14.30 GMBÇS-KGM ARENA U13 ERKEK 2.MAÇ

27 ARALIK SALI SAAT 19.30 GMBÇS-KGM U13 ERKEK GEREKİRSE 3. MAÇ



