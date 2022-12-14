Yüzücülerimiz Mersin’de 12 Yaş Türkiye Finali’ne katılacaklar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na bağlı yüzücüler, Mersin’de düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali’ne katılacak.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 16-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan finale ülkemizden dört sporcu, iki antrenör ve bir yöneticinin katılacağı belirtildi. Kafile şu şekilde:

Sporcular: Melis Elif İmil, Masal Sarıca, Fatma Süngü, Erol Özçelik

Antrenörler: BuğçeBuba, Barış Cambulat

Yönetici:Nevzat Dalyan

