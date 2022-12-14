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Yüzücülerimiz Mersin’de 12 Yaş Türkiye Finali’ne katılacaklar

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Yüzücülerimiz Mersin’de 12 Yaş Türkiye Finali’ne katılacaklar
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na bağlı yüzücüler, Mersin’de düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali’ne katılacak.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 16-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan finale ülkemizden dört sporcu, iki antrenör ve bir yöneticinin katılacağı belirtildi. Kafile şu şekilde:
Sporcular: Melis Elif İmil, Masal Sarıca, Fatma Süngü, Erol Özçelik
Antrenörler: BuğçeBuba, Barış Cambulat
Yönetici:Nevzat Dalyan
 
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