Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecekler

Elit voleybolcu Merve Çelebi, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Balıkesir’de düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası Ören Etabında partneri Esra Betül Çetin’le şampiyon oldu ve Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkını da kazandılar

Ülkemizin yetiştirdiği önemli voleybolculardan Merve Çelebi, Türkiye’de plaj voleybolu organizasyonlarına damga vurmaya devam ediyor. Çelebi, partneri Esra Betül Çetin ile birlikte bu kez Balıkesir’de düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası Ören Etabını da şampiyon olarak tamamlayarak gururlandırdı. İkili bu başarı ile Türkiye’yi Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkı da kazandı.

TÜM MAÇLARI SET VERMEDEN KAZANDILAR

Bioderma Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonasının Ören Etabı 25-27 Ağustos tarihlerinde Balıkesir’de düzenlendi. Elit voleybolcumuz Merve Çelebi, partneri Esra Betül Çetin ile birlikte etapta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına yarıştı.

Merve – Esra ikilisi organizasyondaki ilk maçlarında Altınyurt Spor Kulübünü 21-9 / 21-17’lik setlerle mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu turda Kartal Anadolu takımını 21-10 / 21-6’lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükselen ikili, yarı finalde Uno Akademi takımını 21-9 / 21-15’lik setlerle 2-0 yenerek final vizesi aldı. Finalde ilk maçta karşılaştıkları Altınyurt Spor Kulübünü 21-16 / 21-6’lık setlerle mağlup eden Merve – Esra ikilisi, Bioderma Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası Ören Etabını şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Pro Beach Tour’da önemli başarılar elde ederek kürsüden inmeyen Merve Çelebi ve partneri Esra Betül Çetin, Kulüpler Türkiye Şampiyonasını da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı aynı zamanda farklı bir anlam daha taşıyor. Organizasyonun canlı yayınında, elde edilen şampiyonluğun ardından müsabakayı sunan sunucu, ikilinin Türkiye’yi Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkını da kazandığını vurguladı.

