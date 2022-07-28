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Saraç Soykan, İzmir Altekma’da

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Saraç Soykan, İzmir Altekma’da
KKTC Voleybol Federasyonu çatısı altında mücadele eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor Kulübü genç sporcularından Saraç Soykan Türkiye 1.Ligi ekiplerinden İzmir Altekma takımına transfer oldu.
Ülkemizin Voleybol’da yetiştirdiği yeteneklerden biri olan 2008 doğumlu genç isim Saraç Soykan Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor Voleybol takımında 3 yıl boyunca mücadele etti.
 
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