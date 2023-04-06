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Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde GMBÇS ve Esentepe galip

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Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde GMBÇS ve Esentepe galip
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Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Şampiyon Melekler U18 Kızlar Ligine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.
Esentepe Girne de konuk ettiği DAÜ'ni 3-1, Çamlık Spor (GMBÇS )ise evinde konuk ettiği KarpazGate Marina(KGM)’yı 3-0’lık skorla mağlup etti . Bu sonuçların ardından A Grubunda GMBÇS , B Grubunda Esentepe ilk devreyi lider tamamladı.
Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play Off Yarı Finalinde A1-B2, B1-A-2 eşleşmeleri ile kazanılmış iki maç üzerinden Finale yükselme müsabakalarını oynayacaķ. Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde 2. Devre müsabakaları 10 Nisan da başlayacak.
 
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