Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde GMBÇS ve Esentepe galip

Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Şampiyon Melekler U18 Kızlar Ligine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Esentepe Girne de konuk ettiği DAÜ'ni 3-1, Çamlık Spor (GMBÇS )ise evinde konuk ettiği KarpazGate Marina(KGM)’yı 3-0’lık skorla mağlup etti . Bu sonuçların ardından A Grubunda GMBÇS , B Grubunda Esentepe ilk devreyi lider tamamladı.

Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play Off Yarı Finalinde A1-B2, B1-A-2 eşleşmeleri ile kazanılmış iki maç üzerinden Finale yükselme müsabakalarını oynayacaķ. Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde 2. Devre müsabakaları 10 Nisan da başlayacak.

