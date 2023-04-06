Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı başladı

KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorileri ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ TEK KIZLAR - 1. RAUND
GÜLAY MEYRA AVCI - SAHRA SEVGİ SOFU 6/1 6/1
NEHİR GÜRSES - BEREN BAŞARAN 6/3 6/4
ZARİF DAYI - MEDİNA AKHMETOVA 6/2 6/0
HATİCE KIRÇAY - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 2/6 2/6
12 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. RAUND
EMRE ALEKS KURAL - SARP SOLYALI 1/6 6/4 6/1
YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU - ERDAL ARABACIOĞLU 0/6 4/6
JAYDEN DENIZ SEZGİNER - SAİD ZEKİ AVCI 0/6 1/6
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