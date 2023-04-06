banner913
banner932
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
7 0
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
12 0
 
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
10 0
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
15 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
9 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
18 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
47 0
banner915

Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı başladı

banner476

banner825
Kortlarda Head&Shoulders Cup heyecanı başladı
banner931
KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorileri ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde; 
 
12 YAŞ TEK KIZLAR - 1. RAUND
GÜLAY MEYRA AVCI - SAHRA SEVGİ SOFU               6/1 6/1
NEHİR GÜRSES - BEREN BAŞARAN                     6/3 6/4
ZARİF DAYI - MEDİNA AKHMETOVA                            6/2 6/0
HATİCE KIRÇAY - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU                 2/6 2/6
 
12 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. RAUND
EMRE ALEKS KURAL - SARP SOLYALI                         1/6 6/4 6/1
YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU - ERDAL ARABACIOĞLU    0/6 4/6
JAYDEN DENIZ SEZGİNER - SAİD ZEKİ AVCI               0/6 1/6
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.