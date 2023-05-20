Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi Şampiyonu Çamlıkspor

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Şampiyon Melekler Alt Yapı Liglerinde sezonun son finali U14 Kızlar Liginde oynandı.
Mağusa Arena da GMBÇS ile MGA arasında oynanan Final Serisi 3. maçından 3-1 galip ayrılan taraf GMBÇS oldu ve sezonun son kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.
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