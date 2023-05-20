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Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi Şampiyonu Çamlıkspor

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Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Şampiyon Melekler Alt Yapı Liglerinde sezonun son finali U14 Kızlar Liginde oynandı.
Mağusa Arena da GMBÇS ile MGA arasında oynanan Final Serisi 3. maçından 3-1 galip ayrılan taraf GMBÇS oldu ve sezonun son kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.
 
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