Türkiye ile “Sağlık Turizmi İşbirliği Protokolü” imzalandı

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi arasında “Sağlık Turizmi İşbirliği Protokolü” imzalandı

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi arasında “Sağlık Turizmi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da imzalanan protokole Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını da yürüten, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan imza koydu.

Protokolle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fizik tedavi, estetik, IVF, kalp, wellness başta olmak üzere sağlık turizmi alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni sağlık turizmi yatırımlarının kazandırılması için çalışmalar yürütülmesi ön görülüyor.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da konuşmasında yapılan protokolün Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2023 yılı için koyduğu sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 50, istihdamda ise yüzde 20 artış hedefine ulaşmada önemli katkısı olacağını belirtti.

