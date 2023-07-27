Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi şampiyonları belirlendi

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 6 kategoride oynanan Final ve 3’üncülük karşılaşmaları ile tamamlandı. Rekor sayıda voleybol severin takip ettiği 168 müsabaka sonucunda kategorilerinde dereceye girenler belirlendi

Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve üç haftadır devam eden 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 6 kategoride oynanan Final ve 3’üncülük karşılaşmaları ile tamamlandı. Rekor sayıda voleybol severin takip ettiği 168 müsabaka sonucunda kategorilerinde dereceye giren belirlendi.Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler finalinde takımların ortaya koyduğu performans izleyenler tarafından takdirle karşılandı.Her iki müsabakada final setinde sonuçlandı (2-1).Müsabakaların ardından Şampiyon Melekler Kürsüsünde düzenlenen törenle görevli hakemlere anı plaketleri, 6 kategoride dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde dereceye giren takımlara 30,000 TL parasal ödülleri de ayrıca takdim edildi.Dereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Asbaşkan Buran Atakan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Tansu, Ceza Kurulu Üyesi Hasan Özabaylı, Eski Aşbaşkan Hasan Zabitoğlu, MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Asbaşkanı Osman Akın, Çamlık Spor Başkanı Ulaş Can, Çamliķ Spor eski Başkanı Hasan Hasoğlan, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy, Voleybol Federasyonu Milli Hakemi Recep Kılıç tarafından takdim edildi.Dereceye girenler şu şekilde oluştu:OSMAN ÇETİNTAŞ BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ1. Nehir-Şerifnaz2. Lema-Zalihe3. Kayra-DiyarOSMAN ÇETİNTAŞ BÜYÜK ERKEKLER KATEGORİSİ1. Kemal-Aliosman2. Umut-Rufaro3. Ferdi-OktayYILDIZ KIZLAR KATEGORİSİ1. Şerifenaz-Nehir GMBÇS 12. Sahra-Azra Esentepe 23. İsmihan-Selin GMBÇS 2YILDIZ ERKEKLER KATEGORİSİ1. Boran-Ersan GMBÇS 12. Mertcan-Hasan DAÜ 43. Arda-Ege DAÜ 1U12 KIZLAR KATEGORİSİ1. Esra-Asmin Esentepe 12. Masal-Masal MSA13. Guliz-Beren MGA 1U13 ERKEKLER KATEGORİSİ1. Selahettin-Ammar GMBÇS 12. Aras-Salim MGA 23. Mehmet-Mehmet MGA 1