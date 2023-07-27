Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi şampiyonları belirlendi

Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve üç haftadır devam eden 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 6 kategoride oynanan Final ve 3’üncülük karşılaşmaları ile tamamlandı. Rekor sayıda voleybol severin takip ettiği 168 müsabaka sonucunda kategorilerinde dereceye giren belirlendi.
Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler finalinde takımların ortaya koyduğu performans izleyenler tarafından takdirle karşılandı.Her iki müsabakada final setinde sonuçlandı (2-1).
Müsabakaların ardından Şampiyon Melekler Kürsüsünde düzenlenen törenle görevli hakemlere anı plaketleri, 6 kategoride dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde dereceye giren takımlara 30,000 TL parasal ödülleri de ayrıca takdim edildi.
Dereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Asbaşkan Buran Atakan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Tansu, Ceza Kurulu Üyesi Hasan Özabaylı, Eski Aşbaşkan Hasan Zabitoğlu, MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Asbaşkanı Osman Akın, Çamlık Spor Başkanı Ulaş Can, Çamliķ Spor eski Başkanı Hasan Hasoğlan, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy, Voleybol Federasyonu Milli Hakemi Recep Kılıç tarafından takdim edildi.
Dereceye girenler şu şekilde oluştu:
OSMAN ÇETİNTAŞ BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ
1. Nehir-Şerifnaz
2. Lema-Zalihe
3. Kayra-Diyar
OSMAN ÇETİNTAŞ BÜYÜK ERKEKLER KATEGORİSİ
1. Kemal-Aliosman
2. Umut-Rufaro
3. Ferdi-Oktay
YILDIZ KIZLAR KATEGORİSİ
1. Şerifenaz-Nehir GMBÇS 1
2. Sahra-Azra Esentepe 2
3. İsmihan-Selin GMBÇS 2
YILDIZ ERKEKLER KATEGORİSİ
1. Boran-Ersan GMBÇS 1
2. Mertcan-Hasan DAÜ 4
3. Arda-Ege DAÜ 1
U12 KIZLAR KATEGORİSİ
1. Esra-Asmin Esentepe 1
2. Masal-Masal MSA1
3. Guliz-Beren MGA 1
U13 ERKEKLER KATEGORİSİ
1. Selahettin-Ammar GMBÇS 1
2. Aras-Salim MGA 2
3. Mehmet-Mehmet MGA 1
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