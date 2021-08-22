Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Mertdoğan Soyalan anısına elde edilen tüm gelirin SMA-Tip 1 hastası Asya bebeğe bağışlanacağı halı saha turnuvası düzenliyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bir süre önce hayatını kaybeden, güreş sporuna yıllarca antrenör ve hakem olarak hizmet veren, aynı zamanda eczacı olan Mertdoğan Soyalan anısına halı saha turnuvası düzenliyor.

Yapılan açıklamada turnuvadan elde edilecek olan gelirin SMA-Tip 1 hastası olan Asya bebeğe bağışlanacağı duyuruldu.Konu ile ilgili olarak KTEB yönetim kurulu adına başkan Dr. Ecz. Umut Öksüz şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmiş, mesleğimizin duayen eczacılarından Sn. Mertdoğan Soyalan adına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak halı saha anı turnuvası düzenliyoruz.

Ecz. Mertdoğan Soyalan Anı Turnuvası 23 – 24 – 25 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa’da Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Halı Sahasında gerçekleştirilecek ve elde edilen tüm gelir SMA-Tip 1 hastası ASYA bebeğimize bağışlanacaktır.

Turnuvada ilaç ve ecza sektöründe çalışan eczacılar ve ecza deposu yetkililerin oluşan 8 takım yer alacaktır. Tüm maçlar saat 19.00’da başlayacak olup, pandemi koşulları çerçevesinde sağlık tedbirleri altında gerçekleştirilecektir. Turnuvada yer alacak olan oyuncular günlük antijen testleri ve en az 72 saatlik PCR test sonuçlarını göstermek zorunda olup, seyircisiz gerçekleştirilecektir.Tüm basın mensuplarımız saat 18.15’de açılışımıza davetlidir. “

