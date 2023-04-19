Sun Valley Cup Meydan Okuma karşılaşmaları başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Sun Valley Cup-1 in tamamlanması ile sıralamalar belirlendi. Meydan okuma karşılaşmaları, DAÜ de gerçekleşecek SunValley Cup-2’nin son kayıt tarihi olan 05 Mayıs 2023’e kadar devam edecek.
DAÜ SUN VALLEY CUP-2, 08 Mayıs 2023 de Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında başlayacak. DAÜ SUN VALLEY CUP-2 için kayıtlar e-kktf den yapılmakta.
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