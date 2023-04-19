banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
37 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Sun Valley Cup Meydan Okuma karşılaşmaları başlıyor

banner476

banner825
Sun Valley Cup Meydan Okuma karşılaşmaları başlıyor
banner931
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Sun Valley Cup-1 in tamamlanması ile sıralamalar belirlendi. Meydan okuma karşılaşmaları, DAÜ de gerçekleşecek SunValley Cup-2’nin son kayıt tarihi olan 05 Mayıs 2023’e kadar devam edecek.
DAÜ SUN VALLEY CUP-2, 08 Mayıs 2023 de Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında başlayacak. DAÜ SUN VALLEY CUP-2 için kayıtlar e-kktf den yapılmakta.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.