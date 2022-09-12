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Küçük Kaymaklı, filede de mücadele edecek

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Küçük Kaymaklı, filede de mücadele edecek

Lefkoşa’nın köklü kulübü Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü tam bir spor kulübü olma yolunda bir branşta daha mücadeleye başlıyor. Futbol dışındaki branşlara katılmaya devam edenve geçtiğimiz yıl basketbolda Pro Lig’de mücadele eden yeşil siyahlı kulüp, bu yıl da voleybolda yer alacak.
Küçük Kaymaklı Kulübü’nden konu ile ilgili olarakyapılan açıklamada ülkemizin elit voleybolcularından Merve Çelebi ile antrenörlük konusunda anlaşma sağlandığı, Evimiz sponsorluğunda voleybol U16 ve U18 liglerinde Küçük Kaymaklı olarak mücadele edileceği duyuruldu.
 
 

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Etiketler; #Merve Çelebi #Küçük Kaymaklı #Akay Aşina
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