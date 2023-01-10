Kızlarda Esentepe,erkeklerde DAÜ avantajı yakaladı

U16 Kızlarda Esentepe rakibi Çamlıkspor’u 3 – 1, U-17 Erkeklerde ise DAÜ rakibi Çamlıkspor’u 3-0 mağlup ederek avantayı yakaladılar

Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği U16 Kızlar ve U17 Erkekler Ligi’nin Final Serisi ilk maçları oynandı.

U16 Kızlar ve U17 Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşmaları önceki akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonun da oynandı. Gecenin ilk karşılaşması U16 Kızlarda Esentepe ile GMBÇamlıkspor arasında oynandı. Esentepe müsabakadan 3-1 galip ayrılarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Bu maçın ardından oynanan U17 Erkekler müsabakasında DAÜ rakibi GMB Çamlıkspor u 3-0 lık skorla mağlup etti ve seride 1-0 üstünlüğü ele geçirdi . Serinin ikinci karşılaşmaları 12 Ocak Perşembe akşamı oynanacak. Müsabakalar Atatürk Spor Salonunda saat 18.00 de kızlar maçı ile başlayacak.

