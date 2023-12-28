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Kırşehir’de Şampiyon Meleklerimizi andılar

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Şampiyon Melekler’in okulu Gazimağusa Türk Maarif Kooleji, Kırşehir’de katıldığı Türkiye Liseler arası Voleybol Yarı Finalleri’nde Şampiyon Melekler’imizi andı

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Kırşehir’de Şampiyon Meleklerimizi andılar
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Şampiyon Melekler Takımımız’ın okulu Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) 23 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilen Türkiye Liseler arası Voleybol Yarı Finallerine katıldı. Gazimağusa Türk Maarif Koleji Lise Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Liseler arası Voleybol Yarı Finallerinde okullarını ve KKTC’yi başarıyla temsil ettiler. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Adana Şehit Ahmet Mehmet Spor Lisesi, Kayseri Vefa Anadolu Lisesi ve Ankara Voleybol Federasyonu Spor Lisesi ile mücadele etti. Takımımız 3. Bitirdiği grupta, her çıktığı maçta Şampiyon Melekleri Takımımız anısına pankart açarak takımımızı andı. “Şampiyonlar Ölmez” “İsias Ortak Davamız” ifadelerini içeren pankartı açan okulumuz, Kırşehir’de davamızı duyurdu.
 
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