Filede 11. Rauf Denktaş Kupası programı belli oldu

Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 11. si düzenlenecek olan Rauf Denktaş Kupası Programı belli oldu. Organizasyon 26 Ocak da Esentepe-UKÜ bayanlar ön eleme karşılaşması ile başlayacak. Bu müsabakanın galibi yarı finalde Vakıflar’ın rakibi olacak. Diğer yarı final karşılaşması DAÜ ile KarpazGate Marina arasında oynanacak.

Bayanlarda yarı final karşılaşmaları 30 Ocak da final karşılaşması 6 Şubat tarihinde oynanacak. Erkeklerde yarı final karşılaşmasında Vakıflar ile KarpazGate Marina 2 Şubat tarihinde karşı karşıya gelecek. Organizasyon 9 Şubatta oynanacak olan Erkekler Final müsabakası ile sona erecek. Müsabakalar Atatürk Spor Salonun da oynanacak.

PROGRAM

Bayanlar

26 Ocak Perşembe

UKÜ-ESENTEPE saat 18.30 ön eleme

30 Ocak Pazartesi Yarı Final

DAÜ-KGM Saat 18.30

Vakıflar -ön eleme galibi saat 20.00

6 Şubat Final saat 19.00

Erkekler

2 Şubat Perşembe

Vakıflar -KGM saat 18.30 Yarı Final

9 Şubat Perşembe

Final saat 19.00



